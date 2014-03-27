Разработка софта, верстка
7on Group - это команда разработчиков из Эстонии, г. Таллинн, но большая часть сейчас находится в г. Паттайя, Таиланд. У нас богатый опыт по разработке различных десктопных и мобильных приложений, инфосистем, touch-интерфейсов, т.н. интранет-систем, простых сайтов-визиток, интернет-магазинов и порталов. Наш опыт позволяет нам работать с совершенно разными фреймворками и технологиями.
Направления и фреймворки
HTML 5/CSS 3/Jquery
PHP 5
Kohana/Yii/Symfony 2
Ext JS
Sencha Touch
OpenCV
Objective C
Android SDK
Hadoop
Lua
Базы данных
Oracle
MsSQL
PostgreSQL (+ PostGIS)
MySQL
Apache Cassandra
Solr
Различные CMS
DLE
OpenCart
WordPress
Joomla
Drupal