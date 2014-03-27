Разработка софта, верстка

7on Group - это команда разработчиков из Эстонии, г. Таллинн, но большая часть сейчас находится в г. Паттайя, Таиланд. У нас богатый опыт по разработке различных десктопных и мобильных приложений, инфосистем, touch-интерфейсов, т.н. интранет-систем, простых сайтов-визиток, интернет-магазинов и порталов. Наш опыт позволяет нам работать с совершенно разными фреймворками и технологиями.

Направления и фреймворки

HTML 5/CSS 3/Jquery

PHP 5

Kohana/Yii/Symfony 2

Ext JS

Sencha Touch

OpenCV

Objective C

Android SDK

Hadoop

Lua

Базы данных

Oracle

MsSQL

PostgreSQL (+ PostGIS)

MySQL

Apache Cassandra

Solr

Различные CMS

DLE

OpenCart

WordPress

Joomla

Drupal