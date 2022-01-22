Оформление страниц в социальных сетях, копирайт, дизайн инфографики, дизайн рекламных листовок, создание презентаций, анимации, редактура и корректура

Занимаюсь много чем и развиваюсь постоянно. Опыт: пять лет в написании текстов и создании презентаций, четыре года в копирайте и рерайтинге, два года в сфере оформления страниц в социальных сетях, дизайне историй, постов, инфографики; также два года опыта в сфере дизайна рекламных листовок. Пишу рефераты (опыт еще со времен школы с постоянным развитием). Неплохо дается проза.

Хобби: чтение, писательство, спорт, волейбол, дизайн, стоматология.

Учусь на стоматолога, имею специальное среднее медицинское образование по специальности "Медсестра"; в сфере медицины разбираюсь очень хорошо.

Вместе с командой веду инстаграм своего университета и лаборатории (помимо другой работы).

Быстро и качественно исполню Ваш заказ)