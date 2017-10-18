semyon_zasorin

Звукорежиссер и диктор (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Большой опыт работы на Дорожном и Русском радио.
Мои возможности:
- Запись озвучек;
- Создание аудио-роликов;
- Сведение;
- Написание музыки, хорошо сочиняю гитарную музыку (корпоративная, вдохновляющая, мотивирующая, легкая, поп, панк, гаражный рок);
- Редактирование аудио;
- Создание эфирной одежды для радио и подкастов;
Примеры моего голоса:
Примеры роликов для радио моей работы:
Примеры продакшн музыки которую я написал и свел:
Пример оформления автомобильного подкаста:
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