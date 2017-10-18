semyon_zasorin

Семен semyon_zasorin

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Звукорежиссер и диктор (*•&#768;&#7447;•&#769;*)&#1608; &#785;&#785;

Большой опыт работы на Дорожном и Русском радио.

Мои возможности:

  • Запись озвучек;
  • Создание аудио-роликов;
  • Сведение;
  • Написание музыки, хорошо сочиняю гитарную музыку (корпоративная, вдохновляющая, мотивирующая, легкая, поп, панк, гаражный рок);
  • Редактирование аудио;
  • Создание эфирной одежды для радио и подкастов;
Я очень люблю нескучные проекты, если необходим нестандартный подход я готов выслушать вас.

Примеры моего голоса:

Реклама лодки

Реклама Ломбарда

Примеры роликов для радио моей работы:

Ресторан Император

Реклама в стиле хип-хоп

Примеры продакшн музыки которую я написал и свел:

6 AM

Old Truck Runs Well

Wistle Song

Пример оформления автомобильного подкаста:

Ford GT Blues