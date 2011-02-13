semyonov79

Проф-Консалтинг оказывает услуги бухгалтерского обслуживания в Санкт-Петерб

Группа компаний «Проф-Консалтинг» работает на рынке консалтинга Санкт-Петербурга начиная с 2005 года. За пять лет работы группа компаний смогла достичь великолепных показателей, завоевать часть рынка услуг по сопровождению малого бизнеса, а также приобрести постоянных заказчиков. Руководство группы не боится экспериментировать, в списке услуг компании имеются смелые решения, которые оценены по достоинству многими нашими клиентами – это фиксированная цена услуг, конечная стоимость которых известна на этапе подписания договора. Группа компаний «Проф-Консалтинг» предлагает своим клиентам широкий перечень услуг по ведению документооборота и бухгалтерии малого бизнеса. Компания оказывает услуги по следующим направлениям деятельности: Бухгалтерские услуги Регистрация юридических лиц Арбитраж Согласование проектов IT-услуги и компьютерная помощь