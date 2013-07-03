sen4ik

Артур sen4ik

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать приглашение на свадьбу

    $20

    Сделать дизайн приглашения на свадьбу. Нужно сделать три варианта. Для примера прикреплено приглашение на свадьбу наших знакомых, мне нужно что-то такое же аккуратное. Текст приглашения и фотографию я пришлю исполнителю позже. ...

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать сайт с Wordpress на html/css/javascript/php

    Есть сайт на вордпресс http://aretelogistics.net/ Надо сделать точную копию сайта но только без вордпресса. Сверстать все странички, сделать так чтобы формы работали (капчу можно убрать), чтобы слайдер на главной странице тоже работал. ...

    CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Wordpress сайт

    Есть сайт на Wordpress с платной темой от elegantthemes.com. Человек который правил тему (небольшие изменения в дизайне), работал прямо в файлах темы, в итоге, если тему обновить до последней версии, то все поправки слетят. Тема ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Java консультант

    $100

    Нужен Java программист для консультации. Вопросы по архитектуре приложения (наследование, абстрактные классы, исключения, best practices in java) Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Java
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexGontrv
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переделать сайт с Wordpress на html/css/javascript/php
CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
Сотрудничеством очень доволен, оплата наперед, все на высоком уровне. Рекомендую!
Работа сделана качественно и в срок. Результатом полностью доволен!
Ответный отзыв
gorakz
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Wordpress сайт
WordPress
Чётко ставит задачу и вовремя рассчитывается - рекомендую!
Отличный исполнитель! Все четко, качественно, в срок.
Ответный отзыв