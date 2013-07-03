Сделать дизайн приглашения на свадьбу. Нужно сделать три варианта. Для примера прикреплено приглашение на свадьбу наших знакомых, мне нужно что-то такое же аккуратное. Текст приглашения и фотографию я пришлю исполнителю позже. ...
- $20Обработка фотографий41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на вордпресс http://aretelogistics.net/ Надо сделать точную копию сайта но только без вордпресса. Сверстать все странички, сделать так чтобы формы работали (капчу можно убрать), чтобы слайдер на главной странице тоже работал. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Привет Товарищи Нужна консультация/обучение по созданию REST API на Java.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Wordpress с платной темой от elegantthemes.com. Человек который правил тему (небольшие изменения в дизайне), работал прямо в файлах темы, в итоге, если тему обновить до последней версии, то все поправки слетят. Тема ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужен Java программист для консультации. Вопросы по архитектуре приложения (наследование, абстрактные классы, исключения, best practices in java) Возможно долгосрочное сотрудничество.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
10 лет назад
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$40
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