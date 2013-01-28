рефераты, курсовые, дипломы, статьи

Пишу рефераты, курсовые, дипломы, решение задач по праву в различных отраслях. Специалист с высшем юридическим образованием (диплом с отличием и большой опыт работы по специальности, обширный опыт судебной практики), в связи с чем гарантирую высокое качество работ (не ниже 4 балла). Не плагиат. Творческий подход к заданию. Высокая оперативность. Возможно написание в смежных с правовыми отраслях (обсуждается, в зависимости от тематики) Также возможен копирайтинг/рерайтинг статей на различные тематики (обсуждается). г.Москва, возможна оплата как наличными, так и посредством электронных платежей или на банковскую карту.

e-mail: [email protected] Контактный телефон укажу в ходе переписки.