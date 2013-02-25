Изготовление модульных зданий

Изготовление блок модулей, блок контейнеров, вагон бытовок, производство модульных зданий изготавливается с учетом использования их в различных климатических и природных условиях. Производство модульных зданий, блок модулей с различной толщиной утеплителя, отделки (внешней / внутренней), а также полная комплектация внутри помещения инженерным оборудованием. Мы готовы предложить Вам изготовление блок модулей, производство модульных зданий по готовым типовым проектам, разработать индивидуальный проект модульного здания, а также изготовление модульных быстровозводимых зданий по Вашим чертежам.