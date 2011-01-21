senfee

Анна senfee

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Переводчик, корректор

Выполняю письменные переводы. Работаю с такими языковыми парами:

английско-русский/украинский

русско/украино-английский

немецко-русский/украинский - - - - - - - - тематика общая

голландско-русский/украинский - - - - - -тематика общая

французско-русский/украинский - - - - - -тематика общая

При переводе с/на английский возможны следующие тематики:

- юриспруденция

- наука и образование

- туризм, эмиграция и иммиграция

- отельный бизнес

- реклама.

Образование - высшее филологическое (магистр перевода).

Опытный пользователь ПК. Microsoft Office (Word, Excel, Internet, Outlook Express, Lingvo, Promt.

Работаю качественно.