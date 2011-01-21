Переводчик, корректор
Выполняю письменные переводы. Работаю с такими языковыми парами:
английско-русский/украинский
русско/украино-английский
немецко-русский/украинский - - - - - - - - тематика общая
голландско-русский/украинский - - - - - -тематика общая
французско-русский/украинский - - - - - -тематика общая
При переводе с/на английский возможны следующие тематики:
- юриспруденция
- наука и образование
- туризм, эмиграция и иммиграция
- отельный бизнес
- реклама.
Образование - высшее филологическое (магистр перевода).
Опытный пользователь ПК. Microsoft Office (Word, Excel, Internet, Outlook Express, Lingvo, Promt.
Работаю качественно.