HTML – начальный уровень
Joomla и Wordpress – начальный уровень (копипаст и подготовка изображений)
Photoshop – подготовка изображения для публикации в Интернет
Опыт работы в сети 2 года.
Поиск тематической информации для сайтов http://www.Kadrof.ru и http://www.Snabjenci.ru (новости, видео, фотографии)
Ведение новостных рассылок на сервисе Subscribe (HTML верстка по шаблону)
http://subscribe.ru/catalog/job.search.freelancejob
http://subscribe.ru/catalog/trade.supply.snabjenci
Работа по продвижению сайтов в социальных сетях
http://twitter.com/snabjenci_ru
(и других сервисах микроблогов rutvit, friendfeed, qip)
Сопровождение, наполнение и модерирование клуба фрилансеров Vkontakte
http://vkontakte.ru/club17541318
Привлечение новых участников (без спама)
Пиар сайтов в Livejournal (блог http://sergnikitin.livejournal.com )
Ручная рассылка объявлений по популярным доскам объявлений.
Поиск индексируемых ссылок с трастовых сайтов (профили форумов и социальных сервисов) для наращивания ссылочной массы.
Модерирование форумов
Работа по пиару сайтов на сервисах вопросов-ответов (google и mail)
Опыт работы по закупу ссылок на биржах Sape и Blogun, Rotapost
Формирование статистических отчетов по данным Liveinternet
Работа с webmaster.yandex.ru
Работа с SEO софтом
Другая работа, по договоренности.
Личные качества:
- ответственность
- исполнительность
При работе всегда соблюдаю сроки выполнения задания.