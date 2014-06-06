Помощник оптимизатора

HTML – начальный уровень

Joomla и Wordpress – начальный уровень (копипаст и подготовка изображений)

Photoshop – подготовка изображения для публикации в Интернет

Опыт работы в сети 2 года.

Поиск тематической информации для сайтов http://www.Kadrof.ru и http://www.Snabjenci.ru (новости, видео, фотографии)

Ведение новостных рассылок на сервисе Subscribe (HTML верстка по шаблону)

http://subscribe.ru/catalog/job.search.freelancejob

http://subscribe.ru/catalog/trade.supply.snabjenci

Работа по продвижению сайтов в социальных сетях

http://twitter.com/kadrof

http://twitter.com/snabjenci_ru

(и других сервисах микроблогов rutvit, friendfeed, qip)

Сопровождение, наполнение и модерирование клуба фрилансеров Vkontakte

http://vkontakte.ru/club17541318

Привлечение новых участников (без спама)

Пиар сайтов в Livejournal (блог http://sergnikitin.livejournal.com )

Ручная рассылка объявлений по популярным доскам объявлений.

Поиск индексируемых ссылок с трастовых сайтов (профили форумов и социальных сервисов) для наращивания ссылочной массы.

Модерирование форумов

http://forum.kadrof.ru/

http://snabjenci.ru/forum/

Работа по пиару сайтов на сервисах вопросов-ответов (google и mail)

Опыт работы по закупу ссылок на биржах Sape и Blogun, Rotapost

Формирование статистических отчетов по данным Liveinternet

Работа с webmaster.yandex.ru

Работа с SEO софтом

Другая работа, по договоренности.

Личные качества:

- ответственность

- исполнительность

При работе всегда соблюдаю сроки выполнения задания.