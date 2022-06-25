Я целеустремленный человек, который не боится работать и хочет зарабатывать.

Сильными своими сторонами считаю отзывчивость, готовность помогать, а так же умение принимать быстрые и правильные решения в стрессовых ситуациях. В максимально быстрые сроки смогу завершить ваш проект. Хорошо работаю не только в количественном отношении, но и в качественном, о чем говорят доверительные отношения с клиентом.