senkovskaya

Переводы (с/на английский), аналитика продаж, баз данных, любая работа с MS Office

Переводы документации с русского на английский и обратно; аналитика продаж, работа с базами данных, статистика, планирование продаж.

Опыт работы в сфере бизнес-аналитики в иностранной компании 10 лет. Опыт работы с программными модулями SAP, базами данных, MS Office.

Образование:

Пятигорский государственный лингвистический университет, специальность: переводчик-лингвист английского и арабского языков.