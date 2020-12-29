senya_bozhko

Написание статей, курсовых работ / Копирайт и рерайт текстов/ Копирайт для лендинга и социальных сетей / SMM -специалист

Всем привет !

Меня зовут Ксения и мне 21 год. Я начинающий фрилансер с опытом работы в копирайтинге и СММ.

Со школьных времен писала сценарии для концертов и выпускных.

Сейчас учусь в БГУ (Белорусский Государственный Университет) на 4 курсе. Пишу статьи, курсовые и дипломные не только для себя, но и для других студентов с 1 курса. Мои сферы — экономика, маркетинг, менеджмент.

Прошла курс "Мама, я SMM-щик" — сертификат, развиваюсь в digital-маркетинге, веду блог в инстаграме.

Опыт в digital: реклама в соц.сетях, визуалы, копирайтинг(продающие, информационные тексты), создание сайтов на Тильда, заполнение брифа, составление контент-плана.

Портфолио СММ.

Выполню большие объемы работ в кратчайшие сроки:

- написание научных статей и курсовых работ

- копирайт и рерайт текстов на разные тематики

- написание постов для социальных сетей (Инстаграм, телеграм, вконтакте)

- составление брифа аудитории

- анализ конкурентов

- копирайт лендинга

- составление писем для e-mail рассылок