senya_dev2

Веб-разработчик, веб-программист - занимаюсь разработкой веб-сайтов и их доработкой
Здравствуйте. Ищу удаленную работу.
Имеются хорошие знания по работе с:
- Битрикс 24 (Коробка, Облако), Amo CRM, Retail CRM
- PHP (Laravel + vue.js, Symfony)
- JavaScript, Html, CSS, jQuery
- MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- CMS: Bitrix, WordPress, OpenCart
- Написание телеграм ботов, автоматизация бизнес процессов
- Интеграция с 1С
- Разработка и доработка веб сайтов
Опыт работы 10 лет.
Цена часа 1250-1500 рублей
По всем вопросам, обращайтесь в
Telegram - @senya_dev
Почта: [email protected]