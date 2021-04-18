senya_dev2

Веб-разработчик, веб-программист - занимаюсь разработкой веб-сайтов и их доработкой

Здравствуйте. Ищу удаленную работу.

Имеются хорошие знания по работе с:

- Битрикс 24 (Коробка, Облако), Amo CRM, Retail CRM

- PHP (Laravel + vue.js, Symfony)

- JavaScript, Html, CSS, jQuery

- MySQL, PostgreSQL, MongoDB

- CMS: Bitrix, WordPress, OpenCart

- Написание телеграм ботов, автоматизация бизнес процессов

- Интеграция с 1С

- Разработка и доработка веб сайтов

Опыт работы 10 лет.

Цена часа 1250-1500 рублей

По всем вопросам, обращайтесь в

Telegram - @senya_dev

Почта: [email protected]