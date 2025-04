senya_yan123

переводчик | Испанский | Английский | Русский | Украинский |

I'm Ukrainian. I have experience working as a translator. Also, I was working as a translator in the medical sphere. I was working with doctors for 5 years and I was translating from English to Spanish and in reverse. I can translate from English to Spanish, Russian, Ukrainian and vice versa. Also, I have experience working as a training coach for 1,5 years. I studied English and Spanish in American school in the Dominican Republic. Я украинец У меня есть опыт работы переводчиком. Также я работал переводчиком в медицинской сфере. Я работал с врачами 5 лет и переводил с английского на испанский и наоборот. Я могу переводить с английского на испанский, русский, украинский и наоборот. Также у меня есть опыт работы тренером-тренером 1,5 года. Я изучал английский и испанский в американской школе в Доминиканской Республике.

Soy ucraniano. Tengo experiencia trabajando como traductor. Además, estaba trabajando como traductor en la esfera médica. Trabajé con médicos durante 5 años y traduje del inglés al español y viceversa. Puedo traducir del inglés al español, ruso, ucraniano y viceversa. Además, tengo experiencia trabajando como entrenador del gymnasion durante 1,5 años.