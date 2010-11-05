Дизайн, инжинерная графика, разработка фирменного стиля! И многое др.

Образование:

Донбасская Государственная Машиностроительная Академия

Факультет информационных технологий.

Опыт работы:

Дизайн книг, журналов, каталогов, календарей, буклетов, афиш, флаеров, бланков, инструкций.

Разработка фирменного стиля, дизайна сувенирной продукции.

Дизайн наружной рекламы, баннеров.

- Подготовка макетов в печать

- Дизайн и верстка разнообразных проектов

Работа с заказчиками, ведение переговоров, фирменный стиль, логотипы, дизайн представительских материалов (фирменные папки, бланки и т.п.)

Имею налаженные связи с изготовителями полиграфической (типографии), широкоформатной печати - (качественно и в срок), корректорами и редакторами. Контроль качества на всех этапах изготовления продукции.

Гарантия - 100% качество готовой продукции!

Профессиональные навыки:

Adobe Photoshop (редакторы растровой и векторной графики).

Adobe InDesign, QwarkXPress (программы верстки)

А также Компас (Инженерная графика, черчение)

Adobe Acrobat, Fine Reader и др.

Личные качества: ответственный, коммуникабельный, целеустремленный.

Хобби: туризм, альпинизм, велоспорт.