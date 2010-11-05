Образование:
Донбасская Государственная Машиностроительная Академия
Факультет информационных технологий.
Опыт работы:
Дизайн книг, журналов, каталогов, календарей, буклетов, афиш, флаеров, бланков, инструкций.
Разработка фирменного стиля, дизайна сувенирной продукции.
Дизайн наружной рекламы, баннеров.
- Подготовка макетов в печать
- Дизайн и верстка разнообразных проектов
Работа с заказчиками, ведение переговоров, фирменный стиль, логотипы, дизайн представительских материалов (фирменные папки, бланки и т.п.)
Имею налаженные связи с изготовителями полиграфической (типографии), широкоформатной печати - (качественно и в срок), корректорами и редакторами. Контроль качества на всех этапах изготовления продукции.
Гарантия - 100% качество готовой продукции!
Профессиональные навыки:
Adobe Photoshop (редакторы растровой и векторной графики).
Adobe InDesign, QwarkXPress (программы верстки)
А также Компас (Инженерная графика, черчение)
Adobe Acrobat, Fine Reader и др.
Личные качества: ответственный, коммуникабельный, целеустремленный.
Хобби: туризм, альпинизм, велоспорт.