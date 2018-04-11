seo-helper

Необходимо, чтобы изображения подкатегорий смотрелись адекватно и не ужимались кэшем до 80х80. Нужны в результате размеры 200х130. В идеале объясните просто мне, где это менять, чтобы я на будущее знала =) http://sk-vin.ru/company/
Какие услуги я оказываю?
- Продвижение сайта в ТОП поисковых систем
- Разработка и ведение рекламных компаний в Директ
- Комплексная аналитика и техническая оптимизация сайтов
Самостоятельно пишу качественные тексты, работаю с технической стороной сайта, собираю семантическое ядро, провожу анализ конкурентов и даю советы по юзабилити.
Какой у меня опыт?
Скажу сразу, я не могу похвастаться огромным портфолио. Сейчас занимаюсь тремя сайтами (все веду с самого их создания, причём принимала в этом непосредственное участие), двое из них имеют стабильный ТОП по многим запросам и постоянные заказы с Яндекса.
Кроме того, есть опыт технической оптимизации сайта после его почти убийства одним из "профессионалов" SEO).
В чем я вижу выгоду работы со мной?
Всё очень просто - я мотивирована делать свою работу хорошо. Мне нужно расширять портфолио, поэтому я заинтересована я положительном результате - согласитесь, это вполне логично. Я помогаю вашему сайту вырасти, при этом росту сама - наша выгода взаимна.
Берусь как за сайты с нуля, так и за сайты с историей, в том числе за жертвы неграмотной оптимизации.
Сколько это стоит?
Первый месяц SEO бесплатно за ВСЁ (кроме наполнения уникальными текстами - там 50 руб/1000 знаков с пробелами). Далее, если Вас всё устроит - по договоренности в зависимости от объема работ.
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте!Нужно отредактировать шаблон Опенкарт Univer. А именно категории.Сайт http://sk-vin.ru1. В макете поместила текст под товары, из-за этого в категориях, где нет товаров, образовалось пустое пространство под списком подкатегорий. Там, где нет подкатегорий, вообще всё печально. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад