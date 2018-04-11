seo-helper

Виктория seo-helper

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Безопасное и честное продвижение сайтов по специальной цене

Какие услуги я оказываю?

  • Продвижение сайта в ТОП поисковых систем
  • Разработка и ведение рекламных компаний в Директ
  • Комплексная аналитика и техническая оптимизация сайтов
Говоря простым языком, я приведу на Ваш сайт посетителей.

Самостоятельно пишу качественные тексты, работаю с технической стороной сайта, собираю семантическое ядро, провожу анализ конкурентов и даю советы по юзабилити. 

Какой у меня опыт?

Скажу сразу, я не могу похвастаться огромным портфолио. Сейчас занимаюсь тремя сайтами (все веду с самого их создания, причём принимала в этом непосредственное участие), двое из них имеют стабильный ТОП по многим запросам и постоянные заказы с Яндекса.

Кроме того, есть опыт технической оптимизации сайта после его почти убийства одним из "профессионалов" SEO).

В чем я вижу выгоду работы со мной?

Всё очень просто - я мотивирована делать свою работу хорошо. Мне нужно расширять портфолио, поэтому я заинтересована я положительном результате - согласитесь, это вполне логично. Я помогаю вашему сайту вырасти, при этом росту сама - наша выгода взаимна.

Берусь как за сайты с нуля, так и за сайты с историей, в том числе за жертвы неграмотной оптимизации.

Сколько это стоит?

Первый месяц SEO бесплатно за ВСЁ (кроме наполнения уникальными текстами - там 50 руб/1000 знаков с пробелами). Далее, если Вас всё устроит - по договоренности в зависимости от объема работ.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Изменить размеры изображений подкатегорий сайта на Опенкарт

    Необходимо, чтобы изображения подкатегорий смотрелись адекватно и не ужимались кэшем до 80х80. Нужны в результате размеры 200х130.  В идеале объясните просто мне, где это менять, чтобы я на будущее знала =) http://sk-vin.ru/company/

    Opencart
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование товарных категорий

    Здравствуйте!Нужно отредактировать шаблон Опенкарт Univer. А именно категории.Сайт http://sk-vin.ru1. В макете поместила текст под товары, из-за этого в категориях, где нет товаров, образовалось пустое пространство под списком подкатегорий. Там, где нет подкатегорий, вообще всё печально. ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Редактирование товарных категорий
Opencart
Рекомендую заказчика! Интересное задание! Оплата в срок по факту сдачи!
Отличный исполнитель - всё чётко, в срок и на совесть; рекомендую!
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