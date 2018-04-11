seo-helper

Безопасное и честное продвижение сайтов по специальной цене

Какие услуги я оказываю?

Продвижение сайта в ТОП поисковых систем

Разработка и ведение рекламных компаний в Директ

Комплексная аналитика и техническая оптимизация сайтов

Говоря простым языком, я приведу на Ваш сайт посетителей.

Самостоятельно пишу качественные тексты, работаю с технической стороной сайта, собираю семантическое ядро, провожу анализ конкурентов и даю советы по юзабилити.

Какой у меня опыт?

Скажу сразу, я не могу похвастаться огромным портфолио. Сейчас занимаюсь тремя сайтами (все веду с самого их создания, причём принимала в этом непосредственное участие), двое из них имеют стабильный ТОП по многим запросам и постоянные заказы с Яндекса.

Кроме того, есть опыт технической оптимизации сайта после его почти убийства одним из "профессионалов" SEO).

В чем я вижу выгоду работы со мной?

Всё очень просто - я мотивирована делать свою работу хорошо. Мне нужно расширять портфолио, поэтому я заинтересована я положительном результате - согласитесь, это вполне логично. Я помогаю вашему сайту вырасти, при этом росту сама - наша выгода взаимна.

Берусь как за сайты с нуля, так и за сайты с историей, в том числе за жертвы неграмотной оптимизации.

Сколько это стоит?

Первый месяц SEO бесплатно за ВСЁ (кроме наполнения уникальными текстами - там 50 руб/1000 знаков с пробелами). Далее, если Вас всё устроит - по договоренности в зависимости от объема работ.