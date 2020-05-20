Поддержка системы КЛИЕНТ-СЕРВЕР (сервер-MYSQL клиент-VFP 8.0), оптимизация и продвижение клиентских площадок. Анализ семантического ядра контента, изменение контента, анализ и аудит, подбор ключевых слов по ВЧ и СЧ запросам, детальный аудит и анализ поведения конкурентов. HTML и CSS верстка, аудит сайтов, анкор листы, составление отчетов, использование ведущих СЕО СЕРВИСОВ Seopult, Rookee, Sape. Понимание принципов ранжировани ПС TF*IDF,. Самостоятельная проработка алгоритма на основе NetMatrix. Оновные CMS Joomla DRUPAL Wordpress 1cБитрикс