Seo, продвижение сайтов, сбор СЯ, аудит, внутренняя оптимизация, разработка структуры сайтов и сервисов.

В Seo более трех лет, за плечами десятки успешных клиентских проектов.

Сертифицированный специалист Google Adwords.

Совладелец, автор структуры онлайн сервиса gruzon.abw.by