Оптимизация и продвижение сайтов
Контактные данные:
Украина, Киев
моб: +38(050)079-02-42
email: [email protected]
skype: ukrsila.com.ua
Предлагаю Вам следующие услуги:
- Внутренняя оптимизация сайта;
- Продвижение сайта в поисковых системах Google, Yandex;
- Удержание достигнутых позиций в ТОП-10 поисковых систем Google, Yandex;
- Изучение целевой аудитории;
- Анализ конкурентной среды;
- Составление семантического ядра;
- Просчет ключевых слов и прогнозирование общего бюджета продвижения ресурса;
- Разработка стратегии продвижения исходя из подобранного бюджета;
- Написание уникальных статей;
- Консультирование для самостоятельной разработки сайтов с учетом обязательных требований SEO.
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Поисковые системы (SEO)
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