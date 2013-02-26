seo-power

Виталий seo-power

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Оптимизация и продвижение сайтов

Контактные данные:

Украина, Киев

моб: +38(050)079-02-42

email: [email protected]

skype: ukrsila.com.ua

Предлагаю Вам следующие услуги:

- Внутренняя оптимизация сайта;

- Продвижение сайта в поисковых системах Google, Yandex;

- Удержание достигнутых позиций в ТОП-10 поисковых систем Google, Yandex;

- Изучение целевой аудитории;

- Анализ конкурентной среды;

- Составление семантического ядра;

- Просчет ключевых слов и прогнозирование общего бюджета продвижения ресурса;

- Разработка стратегии продвижения исходя из подобранного бюджета;

- Написание уникальных статей;

- Консультирование для самостоятельной разработки сайтов с учетом обязательных требований SEO.

Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#825
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $150
от 45 дней
#1464