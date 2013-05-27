Продвижение в ТОП Google & Yandex. hagenn, ICQ 702722, skype seo-pride.com

Почта: [email protected]

Портфолио: https://www.free-lance.ru/users/hagenn

Отзывы:

1) https://www.free-lance.ru/users/hagenn/opinions/?from=users&sort=1&period=0#op_head

2) http://seo-pride.com/comments/

3) Обо мне - http://seo-pride.com/about-me/

Уважаемые работодатели!

У меня вы можете заказать комплексное продвижение вашего сайта в поисковых системах.

Продвигаю в: Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Bing, MSN, Baidu и др.

Вы можете заказать как отдельную интересующую Вас услугу, так и полное продвижение от "А до Я".

Мои предложения, рассчитаны на эффективный результат и долгосрочное сотрудничество.

---------------------------------------------------------------------

Предоставляю следующие виды услуг:

[+] «Продвижение сайта в ТОП»

[+] «Контекстная реклама»

[+] «SMO/SMM продвижение в социальных сетях»

[+] «SEO аудит сайта»

[+] «Копирайтинг (Eng/RU)»

[+] «SEO services для вебмастеров»

[+] «Сайт под "ключ"» – по этому направлению работаю с опытной командой разработчиков.

---------------------------------------------------------------------

[+] У МЕНЯ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

• отдельную интересующую Вас услугу

• полное продвижение от "А до Я", воспользовавшись уже готовыми пакетами "под ключ"

• составление индивидуальной программы продвижения

-----------------------------------------------------------

Я ГАРАНТИРУЮ ВАМ:

• 100% выполнение согласованного плана работ

• достижение результата в указанные сроки

• демократичный бюджет

• привлечение потенциальных клиентов на ваш сайт

• рост продаж при помощи сайта

-----------------------------------------------------------

СРОКИ достижения позиций ТОП 10/5/3/1 – от 1-го мес.

-----------------------------------------------------------

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

• WebMoney (персональный аттестат, BL 100+)

• Яндекс-Деньги

• PayPal

• Moneybookers

• LibertyReserve

• Qiwi

• WesternUnion

• Ваш вариант

-----------------------------------------------------------

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• ICQ: 702-722

• Skype: seo-pride

• Mail: [email protected]

• ЛС на сайте.