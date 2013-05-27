Почта: [email protected]
Портфолио: https://www.free-lance.ru/users/hagenn
Отзывы:
1) https://www.free-lance.ru/users/hagenn/opinions/?from=users&sort=1&period=0#op_head
2) http://seo-pride.com/comments/
3) Обо мне - http://seo-pride.com/about-me/
Уважаемые работодатели!
У меня вы можете заказать комплексное продвижение вашего сайта в поисковых системах.
Продвигаю в: Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Bing, MSN, Baidu и др.
Вы можете заказать как отдельную интересующую Вас услугу, так и полное продвижение от "А до Я".
Мои предложения, рассчитаны на эффективный результат и долгосрочное сотрудничество.
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Предоставляю следующие виды услуг:
[+] «Продвижение сайта в ТОП»
[+] «Контекстная реклама»
[+] «SMO/SMM продвижение в социальных сетях»
[+] «SEO аудит сайта»
[+] «Копирайтинг (Eng/RU)»
[+] «SEO services для вебмастеров»
[+] «Сайт под "ключ"» – по этому направлению работаю с опытной командой разработчиков.
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[+] У МЕНЯ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
• отдельную интересующую Вас услугу
• полное продвижение от "А до Я", воспользовавшись уже готовыми пакетами "под ключ"
• составление индивидуальной программы продвижения
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Я ГАРАНТИРУЮ ВАМ:
• 100% выполнение согласованного плана работ
• достижение результата в указанные сроки
• демократичный бюджет
• привлечение потенциальных клиентов на ваш сайт
• рост продаж при помощи сайта
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СРОКИ достижения позиций ТОП 10/5/3/1 – от 1-го мес.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
• WebMoney (персональный аттестат, BL 100+)
• Яндекс-Деньги
• PayPal
• Moneybookers
• LibertyReserve
• Qiwi
• WesternUnion
• Ваш вариант
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• ICQ: 702-722
• Skype: seo-pride
• Mail: [email protected]
• ЛС на сайте.
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