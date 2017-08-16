seo-profii

Никита Омелин seo-profii

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SEO-специалист (продвижение сайтов)

Доброго времени суток! 

Я seo-специалист. Закончил курс в самой известной Академии-SEO (Павел Шульга). 

У вас есть сайт, но с него не хватает заказов? -Тогда нам с вами по пути! 

1. Мы выведим ваш сайт в топ и сделаем его более известным! 

2. Преобразим и настроим сайт, чтобы клиентам хотелось заходить на него снова и снова! Клиент должен чувствовать себя как дома находясь на вашем сайте! 

3. Добавим только целевые запросы для каждой страницы сайта. 4. Распределим все странички по группам и подстроим их так, чтобы каждый клиент сразу же нашел для себя то, что удовлетворит его ожидания! 

5. Проведём внутреннюю и внешнюю оптимизацию отталкиваясь от конкурентов и затмим их, всеми удобствами для наших клиентов! 

6. Подправим весь контент - добавив в него ключевые слова и исключим плагиат на 100%. 

7. Добавим самые качественные ссылки на сайт, которые приведут ещё больше клиентов! 

И в итоге получим всех наших клиентов! 

Звоните и мы вместе наладим ваш сайт!