seo-profii

Доброго времени суток!
Я seo-специалист. Закончил курс в самой известной Академии-SEO (Павел Шульга).
У вас есть сайт, но с него не хватает заказов? -Тогда нам с вами по пути!
1. Мы выведим ваш сайт в топ и сделаем его более известным!
2. Преобразим и настроим сайт, чтобы клиентам хотелось заходить на него снова и снова! Клиент должен чувствовать себя как дома находясь на вашем сайте!
3. Добавим только целевые запросы для каждой страницы сайта. 4. Распределим все странички по группам и подстроим их так, чтобы каждый клиент сразу же нашел для себя то, что удовлетворит его ожидания!
5. Проведём внутреннюю и внешнюю оптимизацию отталкиваясь от конкурентов и затмим их, всеми удобствами для наших клиентов!
6. Подправим весь контент - добавив в него ключевые слова и исключим плагиат на 100%.
7. Добавим самые качественные ссылки на сайт, которые приведут ещё больше клиентов!
И в итоге получим всех наших клиентов!
Звоните и мы вместе наладим ваш сайт!