seo-profii

SEO-специалист (продвижение сайтов)

Доброго времени суток!

Я seo-специалист. Закончил курс в самой известной Академии-SEO (Павел Шульга).

У вас есть сайт, но с него не хватает заказов? -Тогда нам с вами по пути!

1. Мы выведим ваш сайт в топ и сделаем его более известным!

2. Преобразим и настроим сайт, чтобы клиентам хотелось заходить на него снова и снова! Клиент должен чувствовать себя как дома находясь на вашем сайте!

3. Добавим только целевые запросы для каждой страницы сайта. 4. Распределим все странички по группам и подстроим их так, чтобы каждый клиент сразу же нашел для себя то, что удовлетворит его ожидания!

5. Проведём внутреннюю и внешнюю оптимизацию отталкиваясь от конкурентов и затмим их, всеми удобствами для наших клиентов!

6. Подправим весь контент - добавив в него ключевые слова и исключим плагиат на 100%.

7. Добавим самые качественные ссылки на сайт, которые приведут ещё больше клиентов!

И в итоге получим всех наших клиентов!

Звоните и мы вместе наладим ваш сайт!