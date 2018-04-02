seo-siterf

Делаю сайты, заточенные под продвижение!

Основная специализация - поисковое продвижение. Работаю над созданием и продвижением сайтов с 2012 года. Разработано десятки проектов. Тематика сайтов, над которыми работал: строительство, туризм, финансы и образование. Есть опыт по выводу сайта из под фильтров поисковиков. Работаю только в соответствии с рекомендациями поисковиков: ставка на оптимизацию, юзабилити и контент.

Выполняю все виды работ по созданию сайта под ключ: от разработки дизайна до полного наполнения. Работы по настройке и оптимизации сайта под продвижение выполняются по-умолчанию.

Достигаю высоких результатов лишь одним способом - много и честно работаю.

На этом ресурсе новичок, соответственно отзывов пока нет:)