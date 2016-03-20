Продвигаемые регионы: Украина, Россия
Тематики продвигаемых сайтов: автомобильная, строительная, косметика и парфюмерия, одежда, обувь, часы, бытовая техника, услуги, ювелирные украшения и другие.
Масштабность продвигаемых сайтов: от 5 страничных сайтов-визиток до миллионно-страничных интернет-магазинов, оптовых каталогов и порталов.
Опыт продвижения: более 50 проектов.
Предоставляемые услуги:
- Аудит сайта
- Настройка аналитики
- Анализ конкурентов
- Разработка стратегии продвижения
- Оптимизация сайта
- Продвижение сайта
- SEO-консультации
При отправлении сообщения нужно написать:
Сайт (на котором будут проводиться работы).
Телефон для связи.
Услуга (аудит сайта, настройка аналитики, анализ конкурентов, разработка стратегии продвижения, оптимизация сайта, продвижение сайта, SEO-консультации, или комплект услуг).
Цели проекта (увеличение конверсии на ...%, увеличение посещаемости на ... /посетителей с поисковых систем, вывод в ТОП Google и Яндекс ... запросов)
Бюджет проекта (сумма, которую Вы готовы платить за достижение поставленных целей едино разово или же ежемесячно).