Оптимизация и продвижение сайтов. Раскрутка интернет-магазинов

Продвигаемые регионы: Украина, Россия

Тематики продвигаемых сайтов: автомобильная, строительная, косметика и парфюмерия, одежда, обувь, часы, бытовая техника, услуги, ювелирные украшения и другие.

Масштабность продвигаемых сайтов: от 5 страничных сайтов-визиток до миллионно-страничных интернет-магазинов, оптовых каталогов и порталов.

Опыт продвижения: более 50 проектов.

Предоставляемые услуги:

Аудит сайта

Настройка аналитики

Анализ конкурентов

Разработка стратегии продвижения

Оптимизация сайта

Продвижение сайта

SEO-консультации

При отправлении сообщения нужно написать:

Сайт (на котором будут проводиться работы).

Телефон для связи.

Услуга (аудит сайта, настройка аналитики, анализ конкурентов, разработка стратегии продвижения, оптимизация сайта, продвижение сайта, SEO-консультации, или комплект услуг).

Цели проекта (увеличение конверсии на ...%, увеличение посещаемости на ... /посетителей с поисковых систем, вывод в ТОП Google и Яндекс ... запросов)

Бюджет проекта (сумма, которую Вы готовы платить за достижение поставленных целей едино разово или же ежемесячно).