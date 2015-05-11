Контент, Наполнение, Простые задачи.

Обо мне кратко (pdf-презентация, 6 слайдов): http://www.slideshare.net/antonklymyk/visitcard-anton-klymyk

Мой опыт работы - это 5ти-летний микс из всех аспектов маркетинга и управления проектами (разработка кампаний на запуск, активацию, ребрендинг, "отбеливание", e-mail маркетинг, "партизанский"). Образование у меня высшее техническое (Киевский Политехнический Институт), что отлично помогает в решении нетривиальных задач в маркетинге (некоторые аспекты разработки, сбор данных, автоматизация, выгрузка).

Знаниям в сфере маркетинга я набирался в офисах, работая на 2 крупные IT-компании (от 150 чел) на позициях Marketing Executive и SMM Team Lead. Управлять проектами я учился самостоятельно на собственном опыте проб и ошибок.

В итоге, на данный момент мне удалось создать успешно работающий проект (доступ по запросу) в такой узкой нише как "microjobbing" с общей базой исполнителей (за полгода) более 200 пользователей (из них около 40% - постонные full-time, каждый день база растет). Ребята проходят тестирование (по разным направлениям), а качество исполнения проверяет отдельная команда проверки, и, конечно, на заключительном этапе проверки - я. Я не берусь за те задачи с которыми считаю что не справлюсь на 100%. Я не говорю дедлайнов, в которые могу не уложиться. Я полностью несу ответственность за качество работы и репутацию проекта. Ресурс базы позволил в декабре 2014 справится с 3,4 тыс задач, среди которых - 4,7млн знаков текста. Постоянный стабильный рост проекта дает мне понять, что движемся мы в верном направлении и уважаемые клиенты нам доверяют.

Надеюсь я смог вас убедить в том что отдавая задачу мне, вы сможете спокойно заниматься другими своими задачами, а в оговоренный срок получите на почту качественно выполненную работу.

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