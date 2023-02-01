seo_digital

Умное решение Вашей потребности - Беру в работу только, то, что смогу выполнить качественно!

Привет, меня зовут Станислав и мне 30 лет. Я трудолюбив и все своё время посвящаю улучшению своих навыков и обучению чего-либо новому и современному. Основная моя работа это - сделать Ваш бизнес успешнее предоставив Вам расширение в сфере онлайн!

Параллельно начал изучать IT, разбираться в создании сайтов, Seo, маркетинге и рекламе в целом. Изучив я начал нарабатывать практику, брать заказы через друзей и товарищей, что позволило мне в течении 5-х лет выйти на новый уровень специалиста и работать только в этой сфере услуг.

Я с уверенностью могу предлагать Вам результат оправданный 100 % качеством и мастерством.

Почему стоит сотрудничать со мной:

- я специалист по настройке рекламы Google и Microsoft, помощник в правильном заполнении сайтов, добавлению товара на Ваш сайт, создание одностраничного сайта или полноценного корпоративного сайта/визитки как вариант, настройка Seo organic и Seo продвижение, создание Youtube и настройки рекламы канала.

- у меня десятки довольных клиентов. Мой спектр услуг позволяет Вам не волноваться что пойдёт не так что то, так как я с Вами на протяжении месяца активной работы и со звонов.

- всегда иду в ногу со временем и двигаюсь вперёд.

- Изучаю до начала сотрудничества с Вашим бизнесом или проектом и указываю на положительные стороны и если есть ошибки также их говорю и не скрываю. Что даёт понять Вам и мне весь спектр работы и качество его выполнения.

- использую все возможные инструменты чтоб максимально ответить на Ваши вопросы. Показываю и обрабатываю вместе с Вами.

- предоставляемые мной услуги по доступной цене, так же есть полное ведение сайта и долгосрочное сотрудничество.

Мой профессионализм приведет Ваш бизнес на больший средний чек и поможет вывести бизнес на новый уровень заработка.

Если хотите стать успешнее и счастливее в своей сфере обращайтесь ко мне, я помогу реализовать все Ваши идеи!