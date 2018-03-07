seo_prodvizhenie

SEO продвижение сайта
Мы команда, которая профессионально и уже более 9 лет занимается Продвижением Сайтов в поисковых системах. Мы любим свою работу и SEO продвижение для нас является наиболее интересной профессией. Мы очень много изучаем нового материала от поисковых систем, тестируем новшества в своей работе. Это позволяет давать на выходе очень качественные результаты по нахождению сайтов наших клиентов в поисковых системах Google и Yandex.
Мы умеем продвигать сайты различных тематик:
- интернет магазины различных тематик
- сайты визитки
- сайты для стартапов
- сайты развлекательные, направленные на сбор трафика
- сайты сервисов и многие другие.
Ключевые фразы бывают трех типов:
- Высокочастотные запросы
- Среднечастотные запросы
- Низкочастотные запросы