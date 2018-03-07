seo_prodvizhenie

SEO продвижение сайта

Мы команда, которая профессионально и уже более 9 лет занимается Продвижением Сайтов в поисковых системах. Мы любим свою работу и SEO продвижение для нас является наиболее интересной профессией. Мы очень много изучаем нового материала от поисковых систем, тестируем новшества в своей работе. Это позволяет давать на выходе очень качественные результаты по нахождению сайтов наших клиентов в поисковых системах Google и Yandex.

Мы умеем продвигать сайты различных тематик:

интернет магазины различных тематик

сайты визитки

сайты для стартапов

сайты развлекательные, направленные на сбор трафика

сайты сервисов и многие другие.

Поисковая раскрутка сайтов требует все больших усилий, так как конкуренция становиться все сильнее и в некоторых отраслях достаточно сложно и затратно бороться с топовыми конкурентами. Однако благодаря тому, что мы знаем как правильно делать внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта, мы смоем дать отличный результат и догнать ваших основных конкурентов. Обычно продвижение сайта занимает от 3 до 12 месяцев, в зависимости от тематики, региона и количества целевых ключевых фраз.

Ключевые фразы бывают трех типов:

Высокочастотные запросы

Среднечастотные запросы

Низкочастотные запросы