seo_prodvizhenie

Константин Провенко seo_prodvizhenie

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SEO продвижение сайта

Мы команда, которая профессионально и уже более 9 лет занимается Продвижением Сайтов в поисковых системах. Мы любим свою работу и SEO продвижение для нас является наиболее интересной профессией. Мы очень много изучаем нового материала от поисковых систем, тестируем новшества в своей работе. Это позволяет давать на выходе очень качественные результаты по нахождению сайтов наших клиентов в поисковых системах Google и Yandex.

Мы умеем продвигать сайты различных тематик:

  • интернет магазины различных тематик
  • сайты визитки
  • сайты для стартапов
  • сайты развлекательные, направленные на сбор трафика
  • сайты сервисов и многие другие.
Поисковая раскрутка сайтов требует все больших усилий, так как конкуренция становиться все сильнее и в некоторых отраслях достаточно сложно и затратно бороться с топовыми конкурентами. Однако благодаря тому, что мы знаем как правильно делать внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта, мы смоем дать отличный результат и догнать ваших основных конкурентов. Обычно продвижение сайта занимает от 3 до 12 месяцев, в зависимости от тематики, региона и количества целевых ключевых фраз.

Ключевые фразы бывают трех типов:

  • Высокочастотные запросы
  • Среднечастотные запросы
  • Низкочастотные запросы
Правильный баланс распределения ключевых фраз по страницам вашего сайта позволит максимально быстро и эффективно достичь результата. Если вам интересна услуга, ознакомьтесь с ней более подробно на странице нашего сайта SEO продвижение.