Здравствуйте уважаемые пользователи! Меня зовут Джавид, мне 18 лет и я занимаюсь оптимизацией сайтов, а так же интернет-маркетингом на протяжении 3-Х лет. Я готов предложить услуги в сфере внутренней оптимизации сайтов, а так же внешней оптимизации (внутренняя - работа с кодом страниц сайта, а внешняя - продвижение с помощью ссылок, прогонов и т.п).
Почему именно Я? При ответе на этот вопрос, я отвечаю всегда так: "для меня важнее всего не сколько Я получу, а сколько получит МОЙ клиент!"
Гарантии:
1. Много отзывов о моей работе.
2. Подтверждение моих навыков - мною продвигаемые сайты.
3. Персональный аттестат системы WebMoney, бизнес уровень 100+
Цена обговаривается отдельно с клиентом, но сразу предупреждаю, комплексное продвижение стоит от 10 000 рублей.