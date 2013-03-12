Занимаюсь оптимизацией сайтов и интернет-маркетингом, стаж более 3-ЕХ лет.

Здравствуйте уважаемые пользователи! Меня зовут Джавид, мне 18 лет и я занимаюсь оптимизацией сайтов, а так же интернет-маркетингом на протяжении 3-Х лет. Я готов предложить услуги в сфере внутренней оптимизации сайтов, а так же внешней оптимизации (внутренняя - работа с кодом страниц сайта, а внешняя - продвижение с помощью ссылок, прогонов и т.п).

Почему именно Я? При ответе на этот вопрос, я отвечаю всегда так: "для меня важнее всего не сколько Я получу, а сколько получит МОЙ клиент!"

Гарантии:

1. Много отзывов о моей работе.

2. Подтверждение моих навыков - мною продвигаемые сайты.

3. Персональный аттестат системы WebMoney, бизнес уровень 100+

Цена обговаривается отдельно с клиентом, но сразу предупреждаю, комплексное продвижение стоит от 10 000 рублей.