seo_screenster

Опыт работыSEO-manager Rubygarageс 06.2016 по текущее время ( 6 месяцев)SEO оптимизация сайта https://rubygarage.org (аутсорсинговое агентства по разработке web приложений на основе ruby on rails)also working with site about regression testing-Работа с контент райтерами( составление тз на написание контента для блога);-Работа с разработчиком( предоставление тз для технической доработки сайта,контроль внедрения правок);-Линкбилдинг(как платные,так и бесплатные методы);-Outreach - связь с вебмастерами для размещения и публикации контента для сайта.SEO-оптимизаторс 02.2014 по 06.2016 (2 года 2 месяца)Евро-Азиатская служба стимулирования сбыта (услуги стимулирования сбыта, организацию мероприятий различного уровня, интернет-маркетинг и кадровый консалтинг)Анализ сайта.Составление плана для продвижения.Анализ конкурентов.Составления ядра запросов.Разбивка сайта на страницы для продвижения.Работа с внутренними и внешними факторами сайта.Оптимизация контента сайтаБюджеты от 600 до 1000 долларов в месяц.Преподаватель курса HTMLс 02.2014 по 04.2014 (2 месяца)Internet Marketing Technologies (Академия интернет технологий)Internet Marketing Technologies (Академия интернет технологий)Преподавание по собственному курсу frontend разработке.Группа из 6 человек.Достижения:4 из 6 человек продолжают заниматься front-end’ом. С ними поддерживаю связь.Интернет маркетологс 07.2013 по 01.2014 (6 месяцев)Славянская Клиника (Помощь в снижении лишнего веса)Поддержка работоспособности основного сайта компании. Поддержка проектов компании.Ведение кампаний в Yandex Direct,Google Adwords,Seo оптимизация проектов.Разработка дополнений для сайта.Достижения:-Увеличение конверсии органического траффика;-Оптимизация и сокращение расходов на ведение контекстной компании;-Разработка модуля флеш-карты для сайта;-Увеличение клиентской базы за счет увеличения рекламного инструментария.Менеджер по продажам и развитиюс 09.2011 по 07.2013 (1 год 10 месяцев)AdverMedia (Интернет маркетинг)Работа с клиентами.Составление договоров.Презентация услуг компании.Сопровождение клиентов.Налаживание партнерских связей.Внесение предложений для развития компании.Ведение кампаний в Yandex Direct,Google Adwords.Достижения:-Разработка авторского скрипта, позволяющего оптимизировать скорость расчета стоимости продвижения по внутренним алгоритмам.-Расширение клиентской базы по Украине;-Внедрение новой услуги компании.