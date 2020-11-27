seoafanasyeva

Наталья seoafanasyeva

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SEO специалист

Добрый день, друзья! 

Меня зовут Наталья.

Я занимаюсь SEO оптимизацией сайтов: продвижением в ТОП-1-10, увеличением целевого трафика на сайт, повышением видимости в поисковых системах.

Мой опыт: 

  • Опыт работы в рекламном агентстве на удаленной основе более 2-х лет.
  • Продвижение сайтов самых разных тематик.
  • Подхожу к каждому проекту индивидуально.
  • Интересны проекты на долгий срок.
  • Сертифицированный специалист Яндекс.Метрики и Google Analytics.
  • Опыт работы с различными CMS.
  • Знание основ HTML.
Мои услуги:

  • Проведение полного аудита и анализа сайта на основании чек-листа.
  • Рекомендации по юзабилити.
  • Формирование технического задания (ТЗ) по оптимизации для программистов.
  • Сбор полного семантического ядра по тематике сайта и его кластеризация.
  • Оптимизация структуры сайта.
  • Анализ конкурентов по различным показателям.
  • Составление ТЗ для копирайтеров на написание статей и текстов.
  • Размещение пресс-релизов, регистрация на желтых страницах, закупка ссылок.
Мои контакты:

Пишите, помогу в продвижении Вашего сайта!