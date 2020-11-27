seoafanasyeva

SEO специалист

Добрый день, друзья!

Меня зовут Наталья.

Я занимаюсь SEO оптимизацией сайтов: продвижением в ТОП-1-10, увеличением целевого трафика на сайт, повышением видимости в поисковых системах.

Мой опыт:

Опыт работы в рекламном агентстве на удаленной основе более 2-х лет.

Продвижение сайтов самых разных тематик.

Подхожу к каждому проекту индивидуально.

Интересны проекты на долгий срок.

Сертифицированный специалист Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Опыт работы с различными CMS.

Знание основ HTML.

Мои услуги:

Проведение полного аудита и анализа сайта на основании чек-листа.

Рекомендации по юзабилити.

Формирование технического задания (ТЗ) по оптимизации для программистов.

Сбор полного семантического ядра по тематике сайта и его кластеризация.

Оптимизация структуры сайта.

Анализ конкурентов по различным показателям.

Составление ТЗ для копирайтеров на написание статей и текстов.

Размещение пресс-релизов, регистрация на желтых страницах, закупка ссылок.

Мои контакты:

Пишите, помогу в продвижении Вашего сайта!