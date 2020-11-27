seoafanasyeva

SEO специалист
Добрый день, друзья!
Меня зовут Наталья.
Я занимаюсь SEO оптимизацией сайтов: продвижением в ТОП-1-10, увеличением целевого трафика на сайт, повышением видимости в поисковых системах.
Мой опыт:
- Опыт работы в рекламном агентстве на удаленной основе более 2-х лет.
- Продвижение сайтов самых разных тематик.
- Подхожу к каждому проекту индивидуально.
- Интересны проекты на долгий срок.
- Сертифицированный специалист Яндекс.Метрики и Google Analytics.
- Опыт работы с различными CMS.
- Знание основ HTML.
- Проведение полного аудита и анализа сайта на основании чек-листа.
- Рекомендации по юзабилити.
- Формирование технического задания (ТЗ) по оптимизации для программистов.
- Сбор полного семантического ядра по тематике сайта и его кластеризация.
- Оптимизация структуры сайта.
- Анализ конкурентов по различным показателям.
- Составление ТЗ для копирайтеров на написание статей и текстов.
- Размещение пресс-релизов, регистрация на желтых страницах, закупка ссылок.
- Тел./WhatsApp: +7-927-433-69-94
- Skype: natalya10651
- Почта: [email protected]
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