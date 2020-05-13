SEO специалист

О себе. Меня зовут Андрей у меня опыт работы на фрилансе более 5 лет. За время своей работы я обрел опыт в всех сферах интернет-маркетинга.Основные направление в которых я работаю:

Создание сайта:

1. Создание «Lending Page» (одностраничный сайт);

2. Создание «Сайт везитка»;

3. Создание Интернет магазина.

SEO Продвижение сайта (Продвижение в поисковых системах):

1. Внутренняя оптимизация сайта

2. Внешняя оптимизация сайта

3. Комплексный анализ сайта

4. Анализ Usability

Контекстная реклама PPC ( Настройка и поддержка).

1. Настройка контекстной рекламы

2. Поддержка контекстной рекламы

3. Анализ рекламной компании

Продвижение в соц. сетях SMO и CMM

1. Facebook

Создание наполнение и ведения «Бизнес страницы» накрутка целевых подписчиков + настройка рекламы Facebook

2. Instagram

Создание наполнение и ведения аккаунта Instagram накрутка целевых подписчиков масслайкинг + настройка рекламы Instagram Скрыть