О себе. Меня зовут Андрей у меня опыт работы на фрилансе более 5 лет. За время своей работы я обрел опыт в всех сферах интернет-маркетинга.Основные направление в которых я работаю:
Создание сайта:
1. Создание «Lending Page» (одностраничный сайт);
2. Создание «Сайт везитка»;
3. Создание Интернет магазина.
SEO Продвижение сайта (Продвижение в поисковых системах):
1. Внутренняя оптимизация сайта
2. Внешняя оптимизация сайта
3. Комплексный анализ сайта
4. Анализ Usability
Контекстная реклама PPC ( Настройка и поддержка).
1. Настройка контекстной рекламы
2. Поддержка контекстной рекламы
3. Анализ рекламной компании
Продвижение в соц. сетях SMO и CMM
1. Facebook
Создание наполнение и ведения «Бизнес страницы» накрутка целевых подписчиков + настройка рекламы Facebook
2. Instagram
Создание наполнение и ведения аккаунта Instagram накрутка целевых подписчиков масслайкинг + настройка рекламы Instagram Скрыть