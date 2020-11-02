SEO специалист

﻿Приветствую Вас, уважаемые заказчики!

Меня зовут Алексей Коваленко.

Предоставляю услуги профессиональной поисковой оптимизации сайтов.

Колоссальный накопленный опыт в области аналитики, оптимизации и продвижения с 2007г

Индивидуальная работа с заказчиком.

Делаю всё максимально качественно, как для себя!

Я заинтересован в том, чтоб моя работа вызывала повторно обращение и позитивные эмоции.

Плодотворное сотрудничество с заказчиком залог долгого и стабильного роста позиций вашего сайта.

Специализация:

Веб-аналитика

Технические аудиты

SEO Аудиты

SEO сопровождение

SEO продвижение сайтов

Разработка стратегии продвижения

Подбор ключевых фраз

SEO копирайтинг

Оптимизация структуры сайта

Формирование ссылочного окружения

Предоставление отчетов

Технические SEO - аудиты

Консультации по продвижению сайтов

Закупка вечных и арендных ссылок

Крауд ссылки и др..

Всегда рад сотрудничеству!