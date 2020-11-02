Ищу разработчика для создания новостной ленты по аналогии сайта vc.ru 3 колонки, Full Screen и Sidebar
Приветствую Вас, уважаемые заказчики!
Меня зовут Алексей Коваленко.
Предоставляю услуги профессиональной поисковой оптимизации сайтов.
Колоссальный накопленный опыт в области аналитики, оптимизации и продвижения с 2007г
Индивидуальная работа с заказчиком.
Делаю всё максимально качественно, как для себя!
Я заинтересован в том, чтоб моя работа вызывала повторно обращение и позитивные эмоции.
Плодотворное сотрудничество с заказчиком залог долгого и стабильного роста позиций вашего сайта.
Специализация:
Веб-аналитика
Технические аудиты
SEO Аудиты
SEO сопровождение
SEO продвижение сайтов
Разработка стратегии продвижения
Подбор ключевых фраз
SEO копирайтинг
Оптимизация структуры сайта
Формирование ссылочного окружения
Предоставление отчетов
Технические SEO - аудиты
Консультации по продвижению сайтов
Закупка вечных и арендных ссылок
Крауд ссылки и др..
Всегда рад сотрудничеству!
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