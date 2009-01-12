Продвижение сайтов в топ-10 Яндекса, Гугла, Рамблера

Цены в зависимости от объема и конкурентости тематики.

в среднем от 10000 руб.\мес. - выведение и поддержка, звоните, пишите - с нами всегда можно договориться, каждый наш клиент остается доволен!

используются самые современные технологии, доступные только крупным оптимизаторским компаниям; и это все для ВАС без наценки за имя известных контор!

по срокам: если сайта еще нет в индексе поисковика, то реальный срок от 3 месяцев.

если тематика не сильно конкурентная, то возможны хорошие скидки $$$