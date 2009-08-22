seomaster1

Программист 1С 8
Ищу удаленную работу по доработке 1С Предприятие 8
Решаемые задачи:
- Создание отчетов на компоновщике схемы данных.
- Бизнес-процессы и задачи (CRM)
- Распределенные базы (планы обмена)
- Настройка отчетов по бюджетированию в УПП.
Имею опыт работы с конфигурациями Бухгалтерский учет, Управление Торговым предприятием, Управление Производственным Предприятием.
Опыт работы в 1С 5 лет
Оплата сдельная.
Дополнительная информация по e-mail: [email protected]
Владимир
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