seomaster1

Владимир seomaster1

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Программист 1С 8

Ищу удаленную работу по доработке 1С Предприятие 8

Решаемые задачи:

- Создание отчетов на компоновщике схемы данных.

- Бизнес-процессы и задачи (CRM)

- Распределенные базы (планы обмена)

- Настройка отчетов по бюджетированию в УПП.

Имею опыт работы с конфигурациями Бухгалтерский учет, Управление Торговым предприятием, Управление Производственным Предприятием.

Опыт работы в 1С 5 лет

Оплата сдельная.

Дополнительная информация по e-mail: [email protected]

Владимир