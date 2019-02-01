seomax-ua

Александр seomax-ua

 
31 годУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Комплексное SEO, аудиты, SMM

﻿Поисковое продвижение сайтов (SEO), аудиты, SMM

Компания SEOMAX на рынке Украины работает с 2012 года. За это время успели сформировать дружную, квалифицированную команду и выполнить множество проектов. Предлагаем комплексные решения задач продвижения и рекламы. Готовы работать с масштабными и мелкими проектами по Украине и за пределами. 

Cписок услуг:

  • Комплексное SEO
  • Ведение контекстной рекламы
  • Веб аналитика
  • SMM
  • SERM
Доп услуги:

  • Технический аудит сайта

  • Аудит внешней ссылочной массы
  • Разработка структуры сайта
  • Сбор семантического ядра
  • Линкбилдинг
  • Копирайтинг
  • Крауд-маркетинг
Для проведения SEO оптимизации используются только белые методы. Делаем глубокий аудит сайта, чтобы выделить основные ключевые слова и их эффективность с целью привлечения числа посетителей и покупателей. Мы гарантируем результат и решаем ваши задачи. 

Перед началом работы обсуждаем с клиентом возможные методы продвижения и находим решения поставленным задачам. Увеличим эффективность проведения рекламных кампаний и снизим цену за один клик. Оперативно начинаем работу и предоставляем постоянные отчеты.

Мы находимся в Киеве

(исполняем заказы из любых регионов)

+38 (044) 364-33-03

Skype: seomax ua

[email protected]

Сайт: https://seomax.ua/

Аудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизацияРекламная кампания