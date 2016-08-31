Здравствуйте! Нужен корпоративный сайт Тренингового центра в удобном использовании, на простом движке Добавления туда интернет-магазина и Интеграцией ко многим сервисам Цена обговаривается
Сайты «под ключ»нет заявок
Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте! Нужен корпоративный сайт Тренингового центра в удобном использовании, на простом движке Добавления туда интернет-магазина и Интеграцией ко многим сервисам Цена обговаривается
Необходимо перевести файл аудио (*.mp3) в текстовой файл (*.docx) 38 мин. С 03 минуты 24 сек. идет наложение звука.