Продвижение сайтов

Здравствуйте!

Я предлагаю качественные услуги по продвижению и раскрутке сайтов - как для новых ресурсов, так и для тех, чей трафик упал или перестал расти.

В своей работе использую только белые методы SEO:

Анализ сайта и конкурентов, выявление сильных и слабых сторон, определение стратегии продвижения

Оптимизация и наполнение сайта полезным контентом (тексты, инфографика, видео)

Работа над техническими факторами - улучшение индексации, оптимизация скорости загрузки, настройка мобильной версии

Продвижение в поисковых системах - подбор релевантных запросов, наращивание ссылочной массы, регистрация в каталогах и т.д.

Настройка аналитики и мониторинг эффективности продвижения

Регулярная отчетность и предложения по улучшению позиций

Я ставлю перед собой задачу не просто поднять сайт в ТОП, а увеличить целевой трафик, который в итоге принесет вам больше клиентов и дохода!

Опыт SEO специалиста - более 5 лет. Сотрудничал с компаниями из сфер недвижимости, строительства, производства, туризма и других.

Если вам нужен квалифицированный SEO специалист для раскрутки вашего сайта - обращайтесь! Буду рад вместе добиться отличных результатов.