Здравствуйте!
Я предлагаю качественные услуги по продвижению и раскрутке сайтов - как для новых ресурсов, так и для тех, чей трафик упал или перестал расти.
В своей работе использую только белые методы SEO:
Анализ сайта и конкурентов, выявление сильных и слабых сторон, определение стратегии продвижения
Оптимизация и наполнение сайта полезным контентом (тексты, инфографика, видео)
Работа над техническими факторами - улучшение индексации, оптимизация скорости загрузки, настройка мобильной версии
Продвижение в поисковых системах - подбор релевантных запросов, наращивание ссылочной массы, регистрация в каталогах и т.д.
Настройка аналитики и мониторинг эффективности продвижения
Регулярная отчетность и предложения по улучшению позиций
Я ставлю перед собой задачу не просто поднять сайт в ТОП, а увеличить целевой трафик, который в итоге принесет вам больше клиентов и дохода!
Опыт SEO специалиста - более 5 лет. Сотрудничал с компаниями из сфер недвижимости, строительства, производства, туризма и других.
Если вам нужен квалифицированный SEO специалист для раскрутки вашего сайта - обращайтесь! Буду рад вместе добиться отличных результатов.