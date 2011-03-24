Оптимизация/SEO
Опыт работы 1,5 года.
Опыт работы с новыми сайтами.
Продвижение по ВЧ, СЧ, НЧ
Комплексный подход к продвижению сайтов.
Работа с поисковыми системами: Яндекс, Рамблер, Гугл
Помогу с контекстной рекламой.
Пишу уникальный (100%) контент (текст) для сайтов абсолютно любых тематик.
Полный аудит- анализ сайта- выявление и устранение ошибок.
Портфолио при общении.
Цены низкие.. Минимальная плата в месяц за продвижение 10000.
Реклама в интернете от 2500 руб. в месяц.
Работаю только с русскими сайтами.
Подробности при общении.
Обращайтесь ,-)
почта: [email protected]
icq: 444-648-683
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