Оптимизация/SEO

Опыт работы 1,5 года.

Опыт работы с новыми сайтами.

Продвижение по ВЧ, СЧ, НЧ

Комплексный подход к продвижению сайтов.

Работа с поисковыми системами: Яндекс, Рамблер, Гугл

Помогу с контекстной рекламой.

Пишу уникальный (100%) контент (текст) для сайтов абсолютно любых тематик.

Полный аудит- анализ сайта- выявление и устранение ошибок.

Портфолио при общении.

Цены низкие.. Минимальная плата в месяц за продвижение 10000.

Реклама в интернете от 2500 руб. в месяц.

Работаю только с русскими сайтами.

Подробности при общении.

Обращайтесь ,-)

почта: [email protected]

icq: 444-648-683