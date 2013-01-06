seosochi

Алексей seosochi

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-программирование и веб-дизайн. Поиск уязвимостей и защита сайтов. Usability и SEO.

Разработка сайта:

— Wordpress / OpenCart;

— Разработка концепции дизайна;

— Создание редизайна;

— Разработка структурной модели сайта.

Продвижение сайтов:

— создание семантического ядра;

— поисковое продвижение коммерческих сайтов;

— развития и продвижения сайта «с нуля»;

— собственные схемы поискового продвижения;

— консультации при разработке сайтов относительно учета требований «seo»;

— опыт выведение запросов в «топ» за счет внутренних ресурсов сайта.

Сопровождение сайтов:

— создание и редактирование разделов;

— внедрение дополнительной функциональности;

— обеспечение бесперебойной работы сайта;

— резервное копирование данных.

Реклама:

— ведение контекстной рекламы Google AdWords, Яндекс.Директ, ВКонтакте, Facebook.

Дизайн:

— логотипов, визиток, буклетов, флаеров, ролл-апов, сувенирной продукции;

— брендбук;

— разработка презентаций PowerPoint (векторная графика, анимация);

— веб-интерфейс;

— иконки.

Копирайтинг:

— SEO;

— Продающий;

— Аналитический.

Видео:

— Adobe After Effects.

Безопасность:

— Поиск уязвимостей веб-ресурса;

— Защита сайта от взлома.

Навыки:

Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / PowerPoint / HTML5+CSS3 / Jquery / Bootstrap / Responsive / PHP / Ajax / JavaScript / jQuery / MySQL / MySQLi / WordPress / OpenCart / Apache / Nginx.

Оплата:

  • Альфабанк;
  • Webmoney;
  • Skrill;
  • Наличные (Сочи).

  • Адаптация под CMS 1С-Битрикс

    $10

    Есть html макет структурированного вертикального меню, состоящего из 3 уровней, которое нужно адаптировать под CMS 1С-Битрикс. Прилагается php / html код уже существующего меню, на который будет произведена замена.

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад