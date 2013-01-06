Есть html макет структурированного вертикального меню, состоящего из 3 уровней, которое нужно адаптировать под CMS 1С-Битрикс. Прилагается php / html код уже существующего меню, на который будет произведена замена.
Разработка сайта:
— Wordpress / OpenCart;
— Разработка концепции дизайна;
— Создание редизайна;
— Разработка структурной модели сайта.
Продвижение сайтов:
— создание семантического ядра;
— поисковое продвижение коммерческих сайтов;
— развития и продвижения сайта «с нуля»;
— собственные схемы поискового продвижения;
— консультации при разработке сайтов относительно учета требований «seo»;
— опыт выведение запросов в «топ» за счет внутренних ресурсов сайта.
Сопровождение сайтов:
— создание и редактирование разделов;
— внедрение дополнительной функциональности;
— обеспечение бесперебойной работы сайта;
— резервное копирование данных.
Реклама:
— ведение контекстной рекламы Google AdWords, Яндекс.Директ, ВКонтакте, Facebook.
Дизайн:
— логотипов, визиток, буклетов, флаеров, ролл-апов, сувенирной продукции;
— брендбук;
— разработка презентаций PowerPoint (векторная графика, анимация);
— веб-интерфейс;
— иконки.
Копирайтинг:
— SEO;
— Продающий;
— Аналитический.
Видео:
— Adobe After Effects.
Безопасность:
— Поиск уязвимостей веб-ресурса;
— Защита сайта от взлома.
Навыки:
Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / PowerPoint / HTML5+CSS3 / Jquery / Bootstrap / Responsive / PHP / Ajax / JavaScript / jQuery / MySQL / MySQLi / WordPress / OpenCart / Apache / Nginx.
Оплата:
- Альфабанк;
- Webmoney;
- Skrill;
- Наличные (Сочи).
- $10HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад