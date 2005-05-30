seostudio

Гость seostudio

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт фрихостинга

    ТЗ прикрепил, + к нему, уже имееться скрипт, там только есть почти вся регистрация что в тз и создание фтп акков с приходом пароля на мыло. Пожалуйста укажите сумму.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт автоматического сбора статей, новостей

    $50

    Наподобие граббера новостей, только после того как скрипт содрёт новость, он должен опубликовать её в скрипте wordpress, и сдирать новости по мере поступления их на сайт, так же по определённым ключевым словам искать статьи, новости, ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужна идея

    $20

    Нужна идея по созданию своего бизнесса в сети, бюджет 20$ будет выплачен тому, кто даст интересную задумку, сумма на проект может быть любой до 10000$

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Верстка + дорисовка

    $15

    Надо нарисовать выдачу на основе прикреплённого дизайна как на diablosearch.com/search.php?q=Countries (выдача), только именно к тому дизу + верстка на не сложный пхп скрипт. Те кто возьмёться, просьба стукнуть в асю

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание дизайна для фида

    $20

    Нужен специалист который нарисует красиво дизайн для фида, пример: webwm.net, но нужно красивей, также flash анимация в фиде приветствуеться + установка фида на php скрипт партнёрской программы, цена не больше 20$

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Кто сделает не сложную CMS

    $50

    Вот функции какими она должна обладать: 1) Все разделы динамические без каких-либо ограничений на количество вложенностей и количество самих разделов и страниц. 2) (ЧПУ) Формирование псевдостатичных адресов (URL) страниц (Пример: Оригинал адреса (было): http://www.имя_сайта.ru/index.php?p...&amp;id=3&amp;abc=null. Стало (с псевдостатичным ...

    Системы управления (CMS)28 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Кто напишет каталог ссылок с требования указанные делее.

    $10

    Скрипт каталога 1. Возможность выделять отдельные ссылки 2. Возможность поднимать отдельные ссылки в начало списка ссылок 3. Ссылки с этого каталога должны быть прямыми 4. Необходима возможность размещения рядом с ссылкой кнопки 33 на 88 5. Возможность размещения ссылки в ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад