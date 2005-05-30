Нужно создание подобного сайта на тему таблетки. Язык ест-вено английский, нужно большое кол-во статей на таблеточную тему.
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт18 лет назад
ТЗ прикрепил, + к нему, уже имееться скрипт, там только есть почти вся регистрация что в тз и создание фтп акков с приходом пароля на мыло. Пожалуйста укажите сумму.Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Наподобие граббера новостей, только после того как скрипт содрёт новость, он должен опубликовать её в скрипте wordpress, и сдирать новости по мере поступления их на сайт, так же по определённым ключевым словам искать статьи, новости, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт18 лет назад
Есть молодой сайт музыкальной тематики, надо сделать так, чтобы его PageRank был равен 5, не меньше. Проставление ссылок белыми методами, не каких гостевых, форумов.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $5
Есть документ на 60 mb, в нём надо сделать изменения, т.е убрать определённые фрагменты, они везде повторяются, можно делать программой HTMLChandelРедактирование и Корректура14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $20
Нужна идея по созданию своего бизнесса в сети, бюджет 20$ будет выплачен тому, кто даст интересную задумку, сумма на проект может быть любой до 10000$Копирайтинг21 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $15
Надо нарисовать выдачу на основе прикреплённого дизайна как на diablosearch.com/search.php?q=Countries (выдача), только именно к тому дизу + верстка на не сложный пхп скрипт. Те кто возьмёться, просьба стукнуть в асюHTML-верстка8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Аналог doors.tersaakova.com + небольшие мои капризыСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $20
Нужен специалист который нарисует красиво дизайн для фида, пример: webwm.net, но нужно красивей, также flash анимация в фиде приветствуеться + установка фида на php скрипт партнёрской программы, цена не больше 20$Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
Вот ссылка umaxlogin.com, зарегистрируйтесь, посмотрите, что да как, и если кто готов, пишите с ценой за которую вы возьмётесь.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Вот функции какими она должна обладать: 1) Все разделы динамические без каких-либо ограничений на количество вложенностей и количество самих разделов и страниц. 2) (ЧПУ) Формирование псевдостатичных адресов (URL) страниц (Пример: Оригинал адреса (было): http://www.имя_сайта.ru/index.php?p...&id=3&abc=null. Стало (с псевдостатичным ...Системы управления (CMS)28 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Скрипт каталога 1. Возможность выделять отдельные ссылки 2. Возможность поднимать отдельные ссылки в начало списка ссылок 3. Ссылки с этого каталога должны быть прямыми 4. Необходима возможность размещения рядом с ссылкой кнопки 33 на 88 5. Возможность размещения ссылки в ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт18 лет назад