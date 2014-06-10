seozp

Орловский seozp

 
31 годУкраина/Запорожье
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Screw It, Let's do It

Немного о себе:

    Николай
    22 года
    Высшее образование: специальность ПГС
Первый интернет проект построил в 2008 году nokia-fun.ru. С уходом в профессиональное SEO продал его за 3000$ в 2010 году. С этого времени работал в IT фирме на должности "Оптимизатора сайтов". Сейчас являюсь совладельцем интернет магазина и плотно занимаюсь интернет коммерцией.

С 2010 года выполнил множество проектов и выработал свои эффективные алгоритмы для продвижения сайтов. Некоторые из проектов можете посмотреть в портфолио http://www.weblancer.net/users/seozp/portfolio/

Что я делаю?

    Анализ сайта (маркетинг, улучшение юзабилити проектов)
    Анализ конкурентов
    Полная внутренняя оптимизация
    Полная внешняя оптимизация
    Создание сайтов на шаблонах Joomla - от сайта визитки до интернет магазина.
Skype: v_o_l_a_n_d92

E-mail: [email protected]

Phone: +38 (063) 7305730

JoomlaСайт-визитка
Портфолио
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Отзывы заказчиков
D-v-B
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Требуется СЕО-оптимизация
Сотрудничество меня полностью устраивает, рекомендую! Все делается качественно, быстро, а главное в сроки. Предоставляются отчеты о проделанной работе, даются ответы на все возникающие вопросы. Одним словом, решили продолжить дальнейшую работу над проектом.
После месяца работы с заказчиком остались только положительные эмоции. Очень быстро решаем вопросы касающиеся технических моментов на сайте, организационных и тд. Продолжаем далее наше сотрудничество!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Анализ сайта
Работой доволен! Спасибо!
Порядочный заказчик! Советую сотрудничать!
Ответный отзыв
captainHATTERAS
Фесенко 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Настройка Bitrix
Отличный исполнитель. Ответственный и очень хорошо знает свое дело. Рекомендую сотрудничать.
Виталий просто идеал заказчика. Точно поставил задачу, выслушал все рекомендации, быстро ознакомился с результатом моей работы и провел оплату. Рекомендую сотрудничать!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
от 30 дней
#78