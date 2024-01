Screw It, Let's do It

Немного о себе:

Николай

22 года

Высшее образование: специальность ПГС

Первый интернет проект построил в 2008 году nokia-fun.ru . С уходом в профессиональное SEO продал его за 3000$ в 2010 году. С этого времени работал в IT фирме на должности "Оптимизатора сайтов". Сейчас являюсь совладельцем интернет магазина и плотно занимаюсь интернет коммерцией.

С 2010 года выполнил множество проектов и выработал свои эффективные алгоритмы для продвижения сайтов. Некоторые из проектов можете посмотреть в портфолио http://www.weblancer.net/users/seozp/portfolio/

Что я делаю?

Анализ сайта (маркетинг, улучшение юзабилити проектов)

Анализ конкурентов

Полная внутренняя оптимизация

Полная внешняя оптимизация

Создание сайтов на шаблонах Joomla - от сайта визитки до интернет магазина.

Skype: v_o_l_a_n_d92

E-mail: [email protected]

Phone: +38 (063) 7305730