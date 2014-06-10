Screw It, Let's do It
Немного о себе:
- Николай
- 22 года
- Высшее образование: специальность ПГС
С 2010 года выполнил множество проектов и выработал свои эффективные алгоритмы для продвижения сайтов. Некоторые из проектов можете посмотреть в портфолио http://www.weblancer.net/users/seozp/portfolio/
Что я делаю?
- Анализ сайта (маркетинг, улучшение юзабилити проектов)
- Анализ конкурентов
- Полная внутренняя оптимизация
- Полная внешняя оптимизация
- Создание сайтов на шаблонах Joomla - от сайта визитки до интернет магазина.
E-mail: [email protected]
Phone: +38 (063) 7305730
Портфолио
- Магазин видеонаблюдения - Воронеж265 просмотров
- Наклейки на телефон - СПБ243 просмотра
- Светящиеся шарики - Москва249 просмотров
- Щитовое оборудование - СПБ и Лен. Область286 просмотров
- Промышленное оборудование - Россия205 просмотров
- Интернет-магазин тюнинга - Запорожье248 просмотров
- Запчасти для бытовой техники - Москва170 просмотров
- Рекламная продукция - Москва226 просмотров
- Магазин 220 Вольт - Волгоград195 просмотров
- Лестницы для дома - Казань204 просмотра
- Аренда квартир - Одесса182 просмотра
- Магазин манков - Москва190 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничество меня полностью устраивает, рекомендую! Все делается качественно, быстро, а главное в сроки. Предоставляются отчеты о проделанной работе, даются ответы на все возникающие вопросы. Одним словом, решили продолжить дальнейшую работу над проектом.
Ответный отзыв
После месяца работы с заказчиком остались только положительные эмоции. Очень быстро решаем вопросы касающиеся технических моментов на сайте, организационных и тд. Продолжаем далее наше сотрудничество!
$5
10 баллов
10 лет назад
Работой доволен! Спасибо!
Ответный отзыв
Порядочный заказчик! Советую сотрудничать!
$40
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Ответственный и очень хорошо знает свое дело. Рекомендую сотрудничать.
Ответный отзыв
Виталий просто идеал заказчика. Точно поставил задачу, выслушал все рекомендации, быстро ознакомился с результатом моей работы и провел оплату. Рекомендую сотрудничать!
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
от 30 дней
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