serVova

Владимир Руденко serVova

 
35 летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
QIP 400-636-695

QIP 400-636-695

  • Переделать галерею с AS2 на AS3

    Нужно переделать галерею. Она написана на AS2 ее нужно переделать под AS3 чтобы она запустилась на Flex 3. Работа легкая, если вы знаете AS, там нужно исправить всего пару ошибок. Вот рабочая на AS 2 http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/PhotoViewer.html Исходник http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/srcview/index.html Слева ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт html+php+javascript

    Нужно сделать шаблон сайта и прикрутить несколько скриптов. Подробности в аську 392-705-960 Чем меньше запрошенная цена тем больше вероятность получить задание. Предоплата.

    PHPJavascriptHTMLСайт на PHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется написать сайт тематика которого "Игры, фильмы, программы" Нужен оригинальный дизайн и ваш cms+mysqlю Менюшки и случайные новости выводятся как www.megalife.com.ua. Настройка тэгов под поисковые запросы Пишите 462-075-470

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад