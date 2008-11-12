Необходимо расширить область текста в записи. Там как понял необходимо добавить/отредактировать несколько строчек в style.css, но необходимых знаний у меня нет
- $3Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно прогнать сайт по каталогам. Приоритет отдаю цене(чем ниже тем лучше)Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно переделать галерею. Она написана на AS2 ее нужно переделать под AS3 чтобы она запустилась на Flex 3. Работа легкая, если вы знаете AS, там нужно исправить всего пару ошибок. Вот рабочая на AS 2 http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/PhotoViewer.html Исходник http://examples.adobe.com/flex2/inproduct/sdk/photoviewer/srcview/index.html Слева ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать шаблон сайта и прикрутить несколько скриптов. Подробности в аську 392-705-960 Чем меньше запрошенная цена тем больше вероятность получить задание. Предоплата.HTML-верстка14 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно исправить ошибки в программе исходный текст я дам. Цена 5$+отзыв Пишите на ICQ 369-060-718Прикладное ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать сайт в использованием движка Joomla 1.0.15 LE 2008 + оригинальный шаблон Это будет развелекательный портал. Функционал сайта как на сайте megalife.com.ua Пишите на ICQ 369-060-718Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется написать сайт тематика которого "Игры, фильмы, программы" Нужен оригинальный дизайн и ваш cms+mysqlю Менюшки и случайные новости выводятся как www.megalife.com.ua. Настройка тэгов под поисковые запросы Пишите 462-075-470Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад