serafimoffstas

Оптима

Наша компания успешно работает на динамично развивающемся рынке аудио - и видео техники с 2001года, из них пять лет на Интернет-рынке. Отвечая требованиям современного рынка, наша компания предлагает качественную и надежную технику.Мы работаем с основными крупными дистрибьюторами техники в России. Наш главный приоритет Цена/Качество/Удобство для покупателя . С нами не надо тратить время на многочасовые походы по магазинам. Наш сайт мы постоянно обновляем, и в любое время вы можете увидеть есть ли на складе интересующий товар или нет, заказ можете сделать и по телефону, и через сайт в любое время суток в онлайн режиме. Мы не только продаем технику, наши специалисты могут установить и настроить купленную технику. Наша собственная курьерская служба позволяет нам быстро и своевременно доставлять сделанные заказы по всей территории Москвы и Московской области.