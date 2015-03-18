serb1897

Сергей serb1897

 
36 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
WEB-разработчик

Опыт работы в Web-программировании с 2011 года. Участвовал в проектах банковской сферы и логистики.

Профессиональные навыки:

HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, TypeScript, JQuery, Angular.

JavascriptTypeScriptHTMLBootstrapjQueryAngular
Портфолио
Отзывы заказчиков
Kondak
Денис 
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Еженедельные обзоры на футбольную тематику
Доволен выбранным исполнителем. Сергей добросовестно выполняет все требования и пожелания, в том числе те, которые появляются «на ходу», сдает работу в срок и всегда на связи. Рекомендую.
Очень доволен работодателем. Поставлены интересные задачи, работа оплачивается в срок, Денис всегда на связи и любые возникающие вопросы касательно рабочих моментов решаются максимально оперативно.
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