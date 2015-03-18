WEB-разработчик
Опыт работы в Web-программировании с 2011 года. Участвовал в проектах банковской сферы и логистики.
Профессиональные навыки:
HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, TypeScript, JQuery, Angular.
Портфолио
- SmartFlyCrew - разработка мобильных приложений106 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Доволен выбранным исполнителем. Сергей добросовестно выполняет все требования и пожелания, в том числе те, которые появляются «на ходу», сдает работу в срок и всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен работодателем. Поставлены интересные задачи, работа оплачивается в срок, Денис всегда на связи и любые возникающие вопросы касательно рабочих моментов решаются максимально оперативно.