serched

Сергей serched

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$220
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать дизайн сайта по услугам и продажам оборудования
Сергей отличный заказчик. Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество, оно было очень приятным!
Елена выполнила работу на высшем уровне. Профессионал своего дела. Постоянна была на связи, быстро все откорректировали. Выполненный проект мне очень понравился, поэтому всем рекомендую обращаться к Елене!
Ответный отзыв
natuse4ka_87
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$43
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы
PHP
Сергей, спасибо за сотрудничество!! Было легко работать с Вами над проектом, всегда на связи и подробное задание помогло сделать проект быстро и 'в точку'!! ) Рекомендую Вас, как исполнительного заказчика на 100% . Дальнейшему сотрудничеству всегда буду рада! С уважением.
Ответственный дизайнер. Проект выполнен в сроки согласно с ТЗ. Работа превзошла все ожидания. Рекомендую Наталью к сотрудничеству.
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leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Необходимо написать текст для 2 страниц услуг. Тематика автосервис.
Спасибо Сергею за проект - ТЗ понятное, оплата мгновенная, общение приятное.)) Рекомендую!
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо!
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daffpunks
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта (Квест)
Прекрасный заказчик, имеет чёткие цели, не требует правок. В общем замечательный человек, было невероятно приятно с таким работать.
Хочу выразить благодарность Александру за создание сайта, т.к. это единственный исполнитель, который сделал все качественно и быстро на профессиональном уровне! Постоянно сам предлагал различные новые технологии при создании сайта (система автоматизированного бронирования, автоматизированные отзывы к сайту и многое другое) Оперативно поддерживал связь, и при всем при этом взял символическую плату. Другие брали в 3-4 раза дороже. А до него и вовсе наткнулся на мошенника который взял предоплату и исчез! Еще раз спасибо! Всем рекомендую!!!!
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