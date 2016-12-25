Хочу выразить благодарность Александру за создание сайта, т.к. это единственный исполнитель, который сделал все качественно и быстро на профессиональном уровне! Постоянно сам предлагал различные новые технологии при создании сайта (система автоматизированного бронирования, автоматизированные отзывы к сайту и многое другое) Оперативно поддерживал связь, и при всем при этом взял символическую плату. Другие брали в 3-4 раза дороже. А до него и вовсе наткнулся на мошенника который взял предоплату и исчез! Еще раз спасибо! Всем рекомендую!!!!