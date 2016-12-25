Здравствуйте. Необходимо seo продвижение сайта http://remrzn.ru/ Сильно упали переходы по органике.
- Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание сайта: сервис HONDA в Рязани Цель сайта: Получение записи на сервис, посредством формы обратной связи и звонков, заказ оригинальных запчастей. Адрес сайта: https://honda.region62.ru/ Формат сайта: Лендинг (Одностраничник) Название: Официальный ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть старый сайт http://www.sharptool.ru/. Сделали новый дизайн. Верстка на стадии разработки. Необходимо грамотно установить сайт на движок 1С Битрикс. Новые макеты и структура в приложении. Это не интернет магазин. У каждой карточки товара есть кнопка ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть новый дизайн в PSD для сайта http://sharptool.ru/по услугам заточки инструмента, продажи оборудования и других услуг. Нужно сделать новую структуру сайта в соответствии с новым дизайном и структурой. Для работы, необходимо установить бесплатную программу Xmind, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать редизайн сайта http://sharptool.ru/по услугам заточки инструмента, продажи оборудования и других услуг. Дизайн делать в соответствии с фирменным стилем, находится в папке «лого и фирменный стиль». Для работы, необходимо установить бесплатную программу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $43
Необходимо выполнить дизайн главной страницы сайта. http://tehcenter-autoimport.ru/index2018.php Компоновка элементов должна остаться как на сайте. А вот с цветами поработать. Т.к. сейчас ужасно смотрится. Должны присутствовать цвета брендбука. не везде, но какие то элементы. Желтый: ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн посадочной страницы. Цель: получение заявок или звонков с сайта. Заголовок должен быть обязательно, так как он подставляется исходя из запроса. Но базовый должен быть 1. Сайт уже ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Написать 2 страницы услуг для сайта тематики: ремонт авто, соблюдая ТЗКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
У нас сейчас работает 1 квест, сайт делался изначально под 1 kvest62.ru. Через пару недель запускаем еще два квеста. Их надо добавить на наш сайт. Сделать это лучше всего в таком же виде, как на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть новая группа по продаже товара. Необходимо наполнить ее 1000 или 2000 людей.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать сайт на квест в реальности. За основу взять сайт http://blackquest.ru/. Необходимо заменить несколько блоков и поменять контактную информациюСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт smart4watch.ru. По результатам сервиса PageSpeed Insights имеет очень низкую оценку. (т.е. сжать рисунки, без потери качества)Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад