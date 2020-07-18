serdyukova_ilona

Илона serdyukova_ilonaserdyukova_ilona
24 годаРоссия/Тольятти
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Преподаватель русского языка и литературы; филолог
Всем привет, меня зовут Илона!
В данный момент я учусь на филологическом факультете. Умею работать с большим объемом информации. Люблю работать над редактурой и корректурой текстов. Есть опыт редактирования произведения. А так же я вдохновляюсь книгами на новые начинания!
Решила уйти на фриланс, чтобы заниматься любимым делом. Свою работу выполняю с удовольствием, быстро и качественно. Нового и неизведанного не боюсь - рада любому опыту.
Если заинтересовало - буду ждать ваших предложений:)
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