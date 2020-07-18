serdyukova_ilona

Преподаватель русского языка и литературы; филолог

Всем привет, меня зовут Илона!

В данный момент я учусь на филологическом факультете. Умею работать с большим объемом информации. Люблю работать над редактурой и корректурой текстов. Есть опыт редактирования произведения. А так же я вдохновляюсь книгами на новые начинания!

Решила уйти на фриланс, чтобы заниматься любимым делом. Свою работу выполняю с удовольствием, быстро и качественно. Нового и неизведанного не боюсь - рада любому опыту.

Если заинтересовало - буду ждать ваших предложений:)