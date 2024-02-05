serdzhius

Сергей serdzhius

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Основное направление моей деятельности вёрстка сайтов и натяжка сайта на Wordpress

Профессиональный опыт: 1 год

Форма собственности: Физ. лицо

Основное:

Качественная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом,

БЭМ, CSS, HTML5, JS, jQuery,

Адаптивная, респонсив, отзывчивость, резина,

Всегда на связи.

Связь:

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Telegram: @ivserj

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

jQuery анимация сайтов.

Установка, настройка вёрстка шаблонов CMS на Wordpress?.

Обслуживание, наполнение и поддержка сайтов.

Технологии:

HTML (HTML5), CSS(CSS3), JS, jQuery, БЭМ.