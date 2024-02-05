Основное направление моей деятельности вёрстка сайтов и натяжка сайта на Wordpress
Профессиональный опыт: 1 год
Форма собственности: Физ. лицо
Основное:
Качественная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом,
БЭМ, CSS, HTML5, JS, jQuery,
Адаптивная, респонсив, отзывчивость, резина,
Всегда на связи.
Связь:
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Telegram: @ivserj
Род занятий:
Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
jQuery анимация сайтов.
Установка, настройка вёрстка шаблонов CMS на Wordpress?.
Обслуживание, наполнение и поддержка сайтов.
Технологии:
HTML (HTML5), CSS(CSS3), JS, jQuery, БЭМ.