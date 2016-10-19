serebroooo

1. Установить всплывающее окно на выходе на сайт www.ideal-kover.ru (вставить код JavaScript (код дам) на сайт. Сервис getresponse.com)2. Интегрировать формы заявок на сайте http://joxi.ru/5mdWa40ilMLXr1 c getresponse Пример скрипта: https://github.com/GetResponse/getresponse-api-php3. Интегрировать заявки с сайта с crm lptracker.ru ...
- $25Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
1. Не отображаются карточки товара в разделе "Интерьеры" http://идеальные-ковры.рф/interior/ (Видно только 12, их более 200) 2. Изменить номер телефона (в каждой карточке и на главной странице) 3. Кривое отображение карточек товара http://joxi.ru/E2pkNKVHodX4mY Нужно сделать ровно и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайтhttp://идеальные-ковры.рф В раздел интерьеры http://идеальные-ковры.рф/interior/ занесено 200 интерьеров, но они не отображаются (отображается только 12). Сделать так чтобы отображались все. (лучше без страниц 1,2,3 и т.д. , а отображались при прокрутке, как тут: http://lekover.ru/catalog)На главной ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Добрый день! 1. Установить форму pop-up на сайт www.ideal-kover.ru Форма создана, доступ к getresponse дам (вставить код на сайт) 2. Интегрировать форму заявки на сайте с формой getresponse (просто все заявки должны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Добрый день! 1. Заменить телефон на сайте Сайт www.ideal-kover.ru Доступ к хостингу дам 2. Установить форму pop-up на сайт www.ideal-kover.ru Форма создана, доступ к getresponse дам ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Добрый день! Необходима обработка фото. Во вложенном файле уровень: изначально файл и что должно получиться Стоимость фото: 20 руб. Сейчас в работу чуть более 300, всего до 1000 шт ...Обработка фотографий85 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер! Нужно доработать 3d макет Исходный файл jpg Поставить другой цвет отделки (матовое стекло вместо мдф, и оно не фигурное, прямое): joxi.ru/MAjMxQGTKLEE2e На выполнение заказа до 9 утра3D-графика7 заявокЗакрыт9 лет назад