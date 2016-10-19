serebroooo

Эдуард serebroooo

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интегрировать LP с почтовым сервисом Getresponse и CRM

    $25

    1. Установить всплывающее окно на выходе на сайт www.ideal-kover.ru (вставить код JavaScript (код дам)  на сайт. Сервис getresponse.com)2. Интегрировать формы заявок на сайте http://joxi.ru/5mdWa40ilMLXr1 c getresponse Пример скрипта: https://github.com/GetResponse/getresponse-api-php3. Интегрировать заявки с сайта с crm lptracker.ru ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка на WP

    1. Не отображаются карточки товара в разделе "Интерьеры" http://идеальные-ковры.рф/interior/  (Видно только 12, их более 200) 2. Изменить номер телефона (в каждой карточке и на главной странице) 3. Кривое отображение карточек товара http://joxi.ru/E2pkNKVHodX4mY  Нужно сделать ровно и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка на Joomla

    Сайтhttp://идеальные-ковры.рф В раздел интерьеры http://идеальные-ковры.рф/interior/ занесено 200 интерьеров, но они не отображаются (отображается только 12). Сделать так чтобы отображались все. (лучше без страниц 1,2,3 и т.д. , а отображались при прокрутке, как тут: http://lekover.ru/catalog)На главной ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интегрировать форму подписки. Интеграция заявок с Amocrm

    $25

    Добрый день!  1. Установить форму pop-up на сайт www.ideal-kover.ru  Форма создана, доступ к getresponse дам (вставить код на сайт) 2.  Интегрировать форму заявки на сайте с формой getresponse (просто все заявки должны ...

    AmoCRM
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обработка фото

    $100

    Добрый день! Необходима обработка фото. Во вложенном файле уровень: изначально файл и что должно получиться Стоимость фото: 20 руб. Сейчас в работу чуть более 300, всего до 1000 шт ...

    Обработка фотографий85 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать макет отделки аквариума

    Добрый вечер!   Нужно доработать 3d макет  Исходный файл jpg  Поставить другой цвет отделки (матовое стекло вместо мдф, и оно не фигурное, прямое):   joxi.ru/MAjMxQGTKLEE2e На выполнение заказа до 9 утра

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработка на WP
WordPress
Все супер, заказчика рекомендую.
Очень качественно и добросовестно сделал работу. Рекомендую как надежного и профессионального специалиста
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