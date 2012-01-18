Высшее образование (филолог, преподаватель английского и немецкого языков) + дипломированный юрист
Опыт работы преподавателем, переводчиком, ассистентом руководителя.
Знание языков:
1) Русский (родной)
2) Английский (продвинутый уровень)
Услуги:
1) Письменные переводы художественной литературы, деловой и не очень деловой переписки и др.
2) Помощь в написании рефератов и контрольных работ (на русском и английском языках).
3) Редактирование, корректировка (на русском и английском языках).
Дополнительные сведения:
Высокая грамотность, дисциплинированность, ответственность.
Хорошая скорость набора текста на русском и английском языке.
Использование новейших баз словарей и специальной литературы.
Знание делопроизводства.
Для оценки уровня перевода могу сделать тест-перевод.
В сети - после 20.00 по Москве, т.к. все еще работаю full time на родное государство :-))