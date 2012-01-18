Перевод (англ./рус., рус./англ.) художественный, грамотно и в срок.

Высшее образование (филолог, преподаватель английского и немецкого языков) + дипломированный юрист

Опыт работы преподавателем, переводчиком, ассистентом руководителя.

Знание языков:

1) Русский (родной)

2) Английский (продвинутый уровень)

Услуги:

1) Письменные переводы художественной литературы, деловой и не очень деловой переписки и др.

2) Помощь в написании рефератов и контрольных работ (на русском и английском языках).

3) Редактирование, корректировка (на русском и английском языках).

Дополнительные сведения:

Высокая грамотность, дисциплинированность, ответственность.

Хорошая скорость набора текста на русском и английском языке.

Использование новейших баз словарей и специальной литературы.

Знание делопроизводства.

Для оценки уровня перевода могу сделать тест-перевод.

В сети - после 20.00 по Москве, т.к. все еще работаю full time на родное государство :-))

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