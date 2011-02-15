Веб-программирование / веб дизайн/ статьи/ продвижение
Верстаю сайты, рисую дизайн сайтов, пишу статьи, продвигаю сайты в сети, курсовые, рефераты умею делать по некоторым темам. Просто дизайн разрабатываю. Причиняемые технологии: php/MySQL, Jquery, Jscript. Си, Delphi.
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $100
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
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Иллюстрации и Рисунки
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от $100
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
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Фотосъемка
нет отзывов
от $2
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