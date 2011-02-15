Веб-программирование / веб дизайн/ статьи/ продвижение

Верстаю сайты, рисую дизайн сайтов, пишу статьи, продвигаю сайты в сети, курсовые, рефераты умею делать по некоторым темам. Просто дизайн разрабатываю. Причиняемые технологии: php/MySQL, Jquery, Jscript. Си, Delphi.