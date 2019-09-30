Тестирование ПО Джуниор
Всю свою жизнь мне было интересно принципы работы любогомеханизма. Как он устроен и работает. Тщательно изучал его под любым углом.
Икал в жизни работу на которой я бы смог не только реализовать свои потенциал,
но и развиваться в области тестирования программного обеспечения. В планах
изучить язык программирования Java, английский язык и приобретение новых
навыков у более опытных. Сейчас нахожусь в поисках работы на биржах труда для
тестировщиков.
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