Тестирование ПО Джуниор

Всю свою жизнь мне было интересно принципы работы любогомеханизма. Как он устроен и работает. Тщательно изучал его под любым углом.

Икал в жизни работу на которой я бы смог не только реализовать свои потенциал,

но и развиваться в области тестирования программного обеспечения. В планах

изучить язык программирования Java, английский язык и приобретение новых

навыков у более опытных. Сейчас нахожусь в поисках работы на биржах труда для

тестировщиков.